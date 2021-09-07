الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

السفير الأحمدي يقدّم أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم للرئيس الصربي

متابعات الخليج 365 - واس

قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك أسامة بن داخل الأحمدي، أوراق اعتماده سفيراً غير مقيم لدى جمهورية صربيا، لفخامة الرئيس ألكسندر فوتشيتش.

نقل تحيات القيادة:

ونقل السفير الأحمدي لفخامته خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع – حفظهما الله -.

فيما حمّله فخامة رئيس جمهورية صربيا تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد ، معبراً عن تقديره للمملكة حكومةً وشعباً، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة.

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