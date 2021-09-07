تضخم ثروة وكيل جامعة.. ومأمور عهد يبيع 12 ألف طلقة من مستودع ذخيرة

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وشملت القضايا تورط مأمور عهد بإحدى إمارات المناطق في بيع 12 ألف طلقة من مستودع الذخيرة الذي يعمل به مقابل مبلغ 51 ألف ريال، وأيضا تورط 3 عسكريين في إطلاق سراح وافدة مخالفة مقابل 15 ألف ريال.
وأوضح مصدر مسؤول في الهيئة أن إدارته باشرت عددا من القضايا الجنائية خلال الفترة الماضية، وجار استكمال الإجراءات النظامية بحقهم.
وأكدت الهيئة أنها مستمرة في رصد وضبط كل من يستعمل القوة أو العنف أو التهديد في حق موظف عام ليحصل منه على قضاء أمر غير مشروع أو ليحمله على اجتناب أداء عمل من الأعمال المكلف بها نظاما أو من يتعدى على المال العام أو يستغل الوظيفة لتحقيق مصلحته الشخصية أو للإضرار بالمصلحة العامة ومساءلته حتى بعد انتهاء علاقته بالوظيفة، كون جرائم الفساد المالي والإداري لا تسقط بالتقادم، وأن الهيئة ماضية في تطبيق ما يقضي النظام بحق المتجاوزين دون تهاون.
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