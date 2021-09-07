السعودية | السعودية.. أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام بسبب تجاوزات

شكرا لقرائتكم السعودية.. أمر ملكي بإنهاء خدمة مدير الأمن العام بسبب تجاوزات ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - بواسطة طلال الحمود - صدر أمر ملكي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، الثلاثاء، بإنهاء خدمة الفريق الأول خالد بن قرار الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

وتم توجيه الاتهام لمدير الأمن العام السعودي بارتكاب جرائم التزوير والرشوى واستغلال النفوذ للاستيلاء على المال العام، بمشاركة 18 شخصا.

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وجاء نص الأمر الملكي كالتالي:

نحن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود

ملك المملكة العربية السعودية

والقائد الأعلى لكافة القوات العسكرية

بعد الاطلاع على نظام خدمة الضباط، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 43 ) بتاريخ 28 / 8 / 1393 هـ ، وتعديلاته. وبعد الاطلاع على الأمر الملكي رقم (أ / 165 ) بتاريخ 20 / 4 / 1440 هـ. وبناء على ما رفعته الجهة المعنية عن ارتكاب الفريق الأول / خالد بن قرار الحربي لتجاوزات ومخالفات عديدة بهدف الاستيلاء على المال العام والانتفاع الشخصي، وتوجه التهمة له بارتكاب عدد من الجرائم منها التزوير والرشوة واستغلال النفوذ بمشاركة ثمانية عشر شخصاً من منسوبي القطاع العام والخاص.

أمرنا بما هو آت :

أولاً : تنهى خدمة الفريق الأول / خالد بن قرار بن غانم الحربي مدير الأمن العام بإحالته إلى التقاعد مع إحالته للتحقيق.

ثانياً : تتولى هيئة الرقابة ومكافحة الفساد استكمال إجراءات التحقيق مع كل من له علاقة بذلك، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة بحقهم.

ثالثاً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده وتنفيذه.