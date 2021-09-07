، شاهد.. "مراقب" بأمانة الطائف يضرب مثالاً للمواطن السعودي الأصيل تواضعًا وعملاً واحترامًا ،

محمد بن مسعود - الدمام - زائر يوثق مساعدته لعمال النظافة داخل حديقة.. و"نشطاء التواصل" يشكرونه

تداول عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لأحد مراقبي أمانة محافظة الطائف وهو يساعد عمالة النظافة في إحدى الحدائق العامة، ويُنفّذ أعمالهم أثناء وجوده معهم، فيما لقيت الحالة تفاعلاً ممن تابع المقطع معبِّرين عن شكرهم للمراقب لمساعدته العمالة، ومؤكدين أن ذلك ينبع من إنسانيته وحبه للعمل، واحترامه لتلك العمالة وما تؤديه.

ولم يكن المراقب يعلم بمَن رصده؛ إذ كان أحد زائري الحديقة قد لاحظه وهو يؤدي ذلك العمل، ودفعه إعجابه به وتقديره إلى توثيقه، والإشادة به.

ويأتي وجود المراقب بالحديقة ضمن حرص ومتابعة أمانة الطائف للحدائق والمتنزهات، والاهتمام بنظافتها؛ لتكون في أعلى مستويات النظافة لاستقبال الزائرين والسائحين من مختلف المناطق والمحافظات، وكذلك استقبال قاصديها من دول مجلس التعاون الخليجي.

يُشار إلى أن "الطائف" شهدت هذا العام ارتفاعًا في نسبة الزوار مقارنة بالأعوام السابقة؛ ويعود ذلك للتطور الذي شهدته من حيث مقوماتها السياحية ومتنزهاتها، وتميُّز أجوائها، وتزامنها مع هطول الأمطار؛ وهو ما ساهم في دفع عجلة السياحة.