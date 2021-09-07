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نشر الأمن العام مقطع فيديو، استعرض خلاله بعض النجاحات الأمنية التي تحققت في الفترة الماضية، وذلك تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أشار فيه إلى القبض على مواطن في محافظة القنفذة وبحوزته 56 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وقال "الأمن العام": تم القبض على مواطنَين في محافظة القنفذة، ضُبط بحوزتهما أكثر من 12 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
08 سبتمبر 2021 - 1 صفر 1443 12:00 AM
نشره تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن""الأمن العام" يستعرض بعض نجاحاته في مقطع جديد
نشر الأمن العام مقطع فيديو، استعرض خلاله بعض النجاحات الأمنية التي تحققت في الفترة الماضية، وذلك تحت عنوان "في قبضة رجال الأمن"، أشار فيه إلى القبض على مواطن في محافظة القنفذة وبحوزته 56 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
وقال "الأمن العام": تم القبض على مواطنَين في محافظة القنفذة، ضُبط بحوزتهما أكثر من 12 كيلوجرامًا من مادة الحشيش المخدر.
، "الأمن العام" يستعرض بعض نجاحاته في مقطع جديد ،
المصدر : الخليج 365
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