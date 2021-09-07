، "عطيف " يغادر إلى إسبانيا للاطمئنان على إصابته.. والهلال يستأنف تدريباته ،

محمد بن مسعود - الدمام - أعلن نادي الهلال عن مغادرة متوسط الميدان عبدالله عطيف، السبت المقبل، إلى إسبانيا، للوقوف والاطمئنان على إصابته التي تعرض لها في مباراة فيتنام ضمن الجولة الأولى من منافسات المجموعة الثانية، في الدور النهائي من التصفيات الآسيوية - الطريق إلى قطر.

وأوضح النادي في بيان أن اللاعب "عبد الله عطيف" أدى اليوم جلسة علاجية؛ وذلك بعد تعرضه لإصابة مع المنتخب.



وكشفت أشعة الرنين المغناطيسي التي أجراها اللاعب بعد الإصابة، عن وجود إصابة في الغضروف الداخلي للركبة وكدمة في الرباط الجانبي الداخلي وسلامة الرباط الصليبي الأمامي.

ميدانياً استأنف لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الهلال مساء اليـوم الثلاثاء تدريباتهم؛ استعداداً لاستئناف المنافسات، وذلك بعد أن منحهم الجهاز الفني راحة لمدة يومين.

بدأ المران بالجري، قبل أن يؤدي اللاعبون تدريبات لياقية باستخدام الكرة، ركز مدير الجهاز الفني "ليوناردو جارديم" في الحصة التدريبية على الجوانب الفنية، حيث طبق "جارديم" تدريبات تكتيكية على جزء من الملعب، اختتمها بمناورة فنية.