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قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك، أسامة بن داخل الأحمدي، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية صربيا، للرئيس ألكسندر فوتشيتش.
ونقل السفير الأحمدي لرئيس جمهورية صربيا خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.
فيما حمّله الرئيس الصربي تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، معبّرًا عن تقديره للمملكة حكومةً وشعبًا، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 11:40 PM
نقل تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد"الأحمدي" يقدّم للرئيس الصربي أوراق اعتماده "سفيرًا غير مقيم"
قدّم سفير خادم الحرمين الشريفين في البوسنة والهرسك، أسامة بن داخل الأحمدي، أوراق اعتماده سفيرًا غير مقيم لدى جمهورية صربيا، للرئيس ألكسندر فوتشيتش.
ونقل السفير الأحمدي لرئيس جمهورية صربيا خلال الاستقبال، تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع -حفظهما الله-.
فيما حمّله الرئيس الصربي تحياته لخادم الحرمين الشريفين وسمو ولي العهد، معبّرًا عن تقديره للمملكة حكومةً وشعبًا، وتطلع بلاده إلى العمل المشترك وتعزيز أواصر التعاون في المجالات كافة.
، "الأحمدي" يقدّم للرئيس الصربي أوراق اعتماده "سفيرًا غير مقيم" ،
المصدر : الخليج 365
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