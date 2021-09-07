شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. تخصصات متاحة في الكلية التقنية للبنات في القويعية والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

افتتحت الكلية التقنية للبنات في القويعية عامها الدراسي الجديد، والتي تعد أول كلية تقنية للبنات في المحافظة.

من جهتها، قالت عميدة الكلية التقنية للبنات بالقويعية، نورة العتيبي، إن التخصصات المتاحة لمرحلة الدبلوم، هي الموارد البشرية، والوسائط المتعددة، وذلك وفقا لما ذكرته في قناة "الإخبارية".

وأكدت أن الكلية تحظى باهتمام المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، وتقدم الكلية دبلومات في عدة تخصصات لتمكين الشابات في سوق العمل، وطبقت الكلية كافة الإجراءات الاحترازية، وتم قبول أكثر من 130 طالبة.