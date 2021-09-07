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الفراج يكشف عن نظرية أمريكا والغرب بشأن حقوق الإنسان في الخليج

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث المحلل السياسي أحمد الفراج، نظرية أمريكا والغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان بمنطقة الخليج.

وقال أحمد الفراج:"نظرية أمريكا والغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان بمنطقة الخليج تسير على هذا النحو إن كنت تُنفّذ مشاريعنا، فانتهك حقوق الإنسان كما تشاء ولا تلتفت لأحد".

 

وأشار:"إن كنّا نريد ابتزازك والضغط عليك، فأنت تنتهك حقوق الإنسان حتى عندما تُوقّف مطلوب أمني،ومنظمات الحقوق المُسيّسة وإعلامنا جاهز للمهمة".

 

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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