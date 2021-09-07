شكرا لمتابعة خبر عن الفراج يكشف عن نظرية أمريكا والغرب بشأن حقوق الإنسان في الخليج والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

تحدث المحلل السياسي أحمد الفراج، نظرية أمريكا والغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان بمنطقة الخليج.

وقال أحمد الفراج:"نظرية أمريكا والغرب فيما يتعلق بحقوق الإنسان بمنطقة الخليج تسير على هذا النحو إن كنت تُنفّذ مشاريعنا، فانتهك حقوق الإنسان كما تشاء ولا تلتفت لأحد".

وأشار:"إن كنّا نريد ابتزازك والضغط عليك، فأنت تنتهك حقوق الإنسان حتى عندما تُوقّف مطلوب أمني،ومنظمات الحقوق المُسيّسة وإعلامنا جاهز للمهمة".