شكرا لمتابعة خبر عن بالفيديو .. استشاري جراحة: طقطقة الرقبة قد تؤدي لجلطة والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الدمام (صدى):

حذر استشاري جراحة أورام وتشوهات العمود الفقري بمستشفى الملك فهد التخصصي بالدمام، نايف بن دعجم، من طقطقة العمود الفقري والرقبة.

وأضاف أن طقطقة الرقبة تجعل البعض يشعر بالراحة إلا أنه قد يؤدي أحيانا إلى تمزق الشريان السباتي، الذي يؤدي إلى الإصابة بجلطة، وذلك بحسب ما ذكره بقناة "السعودية".

ولفت إلى أن البعض يصاب بالتقوس، وقد يتم ملاحظة هذا التقوس من خلال العائلة أو في المدرسة عند ممارسة الرياضة، لافتا إلى أن جزء كبير من التقوس يبدأ في مرحلة الطفولة بسبب مشكلة في العضلات أو الأعصاب أو كلهما، كما يصاب البعض بالتقوس نتيجة مشكلة في تكوين وتحور العظام، وتكون أسبابها غير معروفة.

وأكد أن نسبة كبيرة من الأطفال بدأت تعاني منذ جائحة كورونا مشاكل في الظهر والرقبة بسبب كثرة استخدام جهاز الحاسب الآلي، ناصحا الآباء بتوفير مكاتب مرتفعة لجعل أجهزة الحاسب في مستوى الطفل، وتجنب المكاتب التي تكون منخفضة التي تدفع الأطفال للانحناء على لوحة المفاتيح الخاصة بالحاسب.

كما نصح باستخدام تطبيقات أو تنبيهات لتنبيه الأطفال كل ساعتين بتعديل وضعية جلوسهم أو الوقوف والتحرك كل فترة من الجلوس لتجديد نشاط العضلات.