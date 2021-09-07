شكرا لمتابعة خبر عن الداخلية : ايقاف تعليق السفر والقدوم إلى المملكه من الامارات والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الرياض (صدى):

أعلنت وزارة الداخلية اليوم، الثلاثاء، إيقاف تعليق القدوم إلى المملكة من الإمارات وجنوب إفريقيا والأرجنتين والسماح بسفر المواطنين إليها.

وكانت وزارة الداخلية قد أعلنت في وقت سابق تعليق القدوم من الإمارات والأرجنتين وعدة دول أخرى.

وأكدت حينها أن القرار جاء انطلاقا من حرص حكومة المملكة على سلامة المواطنين الراغبين في السفر إلى الخارج، في ظل استمرار تفشي فيروس كورونا وانتشار سلالة جديدة متحورة من الفيروس.