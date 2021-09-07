لأول مرة.. الحصيني يحدد موعد انخفاض درجات الحرارة إلى الثلاثنيات

الرياض - محمد عبدالله - توقع الباحث في الطقس والأرصاد، عبدالعزيز الحصيني، انخفاضا نسبيَّا بدرجات الحرارة نهاية الأسبوع الجاري.

وقال الحصيني في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إنه يتوقع نهاية هذا الأسبوع انخفاضًا نسبيًا في الحرارة من 4 إلى 5 درجات مئوية.

كما توقع الحصيني، أن تسجل درجة الحرارة العظمى نهاية الثلاثينات لأول مرة منذ دخول الخريف لهذا العام على مناطق: «الرياض والقصيم والشمالية وحائل والجوف» وبعض مدن الشرقية وباقي المدن تبقى كما هي مع رياح نشطة وغبار متفاوت.

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