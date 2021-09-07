مسؤول يكشف عن رؤية سعودية للوصول إلى صفر حوادث مرورية

الرياض - محمد عبدالله - قال مدير مركز وبائيات الحوادث الدكتور يوسف الصفيان، إن لدينا رؤية نسعى من خلالها للوصول بعدد حوادث بالمناطق المستهدفة إلى «الصفر».

وأضافَ «الصفيان» بمداخلةٍ لبرنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، إن لدينا طموحا عاليا للوصول إلى تلك الرؤية عبر برامج التحول الوطني ورؤية المملكة ودعم القيادة.

واستكمل: أنَّ السرعة الزائدة والجوال أكثر مسببات حوادث الطرق، فضلا عن عدم صيانة الطرق والانحدارات وحالة الجو.

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