حساب المواطن يحدد موعد صرف دفعة سبتمبر

الرياض - محمد عبدالله - أعلن برنامج حساب المواطن، عبر حسابه الرسمي بتويتر، إيداع الدعم في حسابات المستفيدين، للدفعة 46 (شهر سبتمبر 2021م) يوم الخميس المقبل الموافق 9 سبتمبر.

وكان حساب «خدمة المستفيدين» التابع للبرنامج ذكر –عبر تويتر- ردًا على استفسارات من مواطنين بهذا الخصوص، أنه «يتم صرف البدل بشكل دوري في اليوم العاشر من كل شهر ميلادي، أو يوم قبله أو بعده في حال صادف عطلة نهاية الأسبوع».

وتابع «وسيتم صرف الدعم للدفعة السادسة والأربعين يوم الخميس بتاريخ 9 سبتمبر».

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