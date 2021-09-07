الأمير خالد بن سلمان يتفقد القوات الجوية لتعزيز أدوارها في الذود عن أمن المملكة

الرياض - محمد عبدالله - قال الأمير خالد بن سلمان نائب وزير الدفاع إنه تفقد اليوم، القوات الجوية الملكية السعودية، للاطلاع على ما وصلت إليه من جاهزية قتالية عالية.

وأوضح الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، الثلاثاء: «بتوجيه من سيدي ولي العهد، قمت اليوم بزيارة تفقدية لقواتنا الجوية الملكية السعودية ، اطلعت خلالها على ما وصلت إليه قواتنا الجوية من جاهزية قتالية عالية لتعزيز أدوارها في الذود عن أمن وسلامة المملكة وحماية أراضيها».

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