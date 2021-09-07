تحكي قصة وطن.. ماذا تعرف عن هوية يوم الوطني السعودي الـ91؟

الرياض - محمد عبدالله - قبل أيام كشفت الهيئة العامة للترفيه عن هوية الاحتفال باليوم الوطني السعودي الـ91، والذي حمل شعار “هي لنا دار”، ويأتي ذلك تزامنًا مع استعداد الهيئة الإعلان عن خارطة فاعليات واحتفالات وعروض وحفلات إحياء هذه الذكرى في جميع أنحاء المملكة.

وتختلف هوية اليوم الوطني الـ91 عن الأعوام الماضية، حيث تحمل في العام الجاري شعار "هي لنا دار" بخط الثلث، وقد تم وضع العبارة على مجسَّم خريطة المملكة العربية السعودية حيث يمثل كل من الشعار والهوية جزء من تاريخ وذاكرة وحضارة الوطن.

وكما حثت الهيئة، الجهات لتحميل واستخدام شعار وهوية اليوم الوطني السعودي الـ91، كما أطلقت موقعًا ورابطًا إلكترونيًا لذلك، في الوقت الذي يتحدد فيه سنويًا هذا اليوم يوم إجازة رسمية في جميع المصالح والمؤسسات الحكومية والخاصة والقطاع العام.

ودشنت الهيئة الموقع الرسمي والخاص لليوم الوطني السعودي 91، ليصبح منصة وطنية لجميع الجهات الحكومية والخاصة، في تحقيق التكامل وتوحيد الهوية. ومن خلال الموقع الخاصة بالهوية يمكن تحميل ملفات الهوية وهي صور القادة، وشعار اليوم الوطني، هوية اليوم الوطني، كتيب اليوم الوطني، زينة اليوم الوطني.

وتتضمن المنصة أيضاً الأغاني الوطنية التي يمكن الاستماع لها من خلال تطبيق الصوتيات "ساوندكلاوند"، ومن ضمن الأغاني أغنية فوق السحايب، وأغنية موعدنا 2030، وأغنية ونعم. وتوفر المنصة نماذج خاصة بالهوية الوطنية الجديدة للشركات والجهات الحكومية وهي، نموذج دفاتر، نموذج، بلوفرات، وقبعات وكروت هدايا وأغلفة الجوال، وغيرها المزيد من النماذج الخاصة بالهوية الوطنية.

وعبر موقعها الإلكتروني، بينّت هيئة الترفية أنه تم تصميم العناصر الأساسية لشعار اليوم الوطني السعودي الـ91 من المشاريع التنموية التي أطقتها القيادة الرشيدة برعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود وولي عهده الأمين الأمير محمد بن سلمان، في إطار تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأوضحت الترفيه، أن الشعار اللفظي لهوية اليوم الوطني استلهم من وصف القصائد والأغاني الشعبية للوطن بالدار، والمقصود به ليس البيت فقط، وإنما الاستشعار بما تقدمه المملكة العربية السعودية لتكون "لنا دار"، خاصة بعد دخول العالم المنحدر الصعب مع جائحة كورونا (كوفيد 19).

وأضافت الهيئة، أن السعوية أثبتت قدرتها وقوتها على إكمال المشاريع القائمة وإطلاق الأخرى الضخمة، دافعة بأبنائها نحو الفرص والإمكانيات من استمرار النمو والحفاظ على جودة الحياة الكريمة، فيما استلهم شعار الاحتفال باليوم الوطني 91 الفني من خريطة المملكة العربية السعودية، وخط الثلث العربي المرسوم على العلم السعودي.

وكشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، في وفت سابق، أنه ووفقًا لنظام العمل والإجازات في المملكة وكما هو موضح في المادتين 127 و 128 من لوائح الوزارة ؛ فإن إجازة اليوم الوطني السعودي يومًا واحدًا فقط هو الموفق 23 من شهر سبتمبر من كل عام.

ونظرًا إلى هذا اليوم من العام الجاري سوف يكون يوم الخميس ؛ فإن الإجازة سوف تكون يوم الخميس 23-9-2021، مع ضم إجازتي الجمعة والسبت باعتبارهما إجازة عمل رسمية أسبوعية، ما يُعني عودة الموظفين إلى العمل مرة أخرى بعد إجازة اليوم الوطني والطلاب إلى المدارس أبضًا في تمام يوم الأحد الموافق (26-9-2021م) والموافق 19-2-1443هـ

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