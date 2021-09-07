«الأمن السيبراني» يوضح 3 خطوات لحماية حسابات الخدمات الإلكترونية

الرياض - محمد عبدالله - حث المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، جميع المستخدمين الذين لديهم حسابات خدمات إلكترونية لحمايتها من الاختراق من خلال إتباع بعض القواعد الإرشادية.

وشارك الأمن السيبراني، عبر حسابه الإلكتروني الرسمي الموثق من خلال موقع "تويتر"، صورة معلوماتية "إنفوجراف" وجه من خلال نصائح هامة لحماية حسابات عملاء الخدمات الإلكترونية.

وأشار مركز الأمن السيبراني، إلى ضرورة وأهمية القيام بتأمين الحسابات الشخصية للهدمات الإلكترونية، بخاصة في ظل انتشار محاولات المخترقين لسرقة حسابات المستخدمين واستغلالها بطرق غير نظامية.

وأوضح المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، إلى أنه يمكن للمستخدمين حماية وتأمين حساباتهم الإلكترونية، من خلال القيام بإتباع الخطوات التالية:

- التاكد من صحة الروابط قبل الضغط عليها، حيث أنه يمكن للمخترق تغيير أو إضافة بعض الحروف في الرابط التي لا يمكن أن ينتبه لها المستخدم

- عدم إدخال معلومات الحساب الشخصي في أي موقع أو خدمة أو تطبيق قبل التأكد من موثوقيته، مهما بدا متشابهًا للخدمة الأمنية.

- عدم مشاركة رمز التحقق والمرتبط برقم الجوال مطلقًا.

حذر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، من تحديثات مايكروسوفت الجديدة ووصفها أنها ذات درجة خطورة عالية تستهدف كافة المستخدمين.

وأشار مركز الأمن السيبراني إلى وجود ثغرات في Microsoft Edge (Chromium-based)، حيث يمكن للمهاجم استغلال تلك الثغرات من أجل تنفيذ برمجيات خبيثة.

وعلى الفور أصدرت مايكروسوفت عدة تحديثات لمعالجة تلك الثغرات وسد الطريق على القراصنة.

ومن جانبه، أوصى المركز الوطني للأمن السيبراني بتحديث المنتج المتأثر، حيث أصدرت Microsoft مجموعة من الشروحات لتفادي التعرض للقرصنة.

أصدر المركز الوطني الإرشادي للأمن السيبراني، اليوم الثلاثاء، تحذيرًا أمنيًا عاليًا، بحصوص تحديث أصدرته «جوجل» لمعالجة عدد من الثغرات في متصفح Chrome لأنظمة Windows, Mac, Linux، وحذر المركز من أنه يمكن للمهاجم استغلال الثغرة وتنفيذ برمجيات خبيثة.

أشار إلى أن الإجراءات الوقائية، التي يجب اتباعها لتجنب هذه التهديدات، بتحديث المتصفح إلى نسخة 92.0.4515.159، حيث أصدرت Google توضيحاً للتحديثات اللازمة، مؤكدًا أن المتصفح يدعم التحديث التلقائي لآخر نسخة متوافرة.

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