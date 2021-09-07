محام: إخضاع الطلبة مرتكبي جريمة تصوير المعلمين لـ«الأحداث».. 6 عقوبات تنتظرهم

الرياض - محمد عبدالله - قال المحامي خالد أبو راشد، إنَّ الطالبَ الذي تثبُتتْ إدانتُه بجريمةِ تصوير المعلمين والمعلمات، سوف يخضع لعقوباتِ نظامِ الأحداث.

وأضافَ «أبو راشد» بمداخلةٍ لبرنامج «ياهلا» المذاع على قناة «روتانا خليجية»، أنَّ العقوبات الموقعة على الطالب من قبل وزارة التعليم هي «عقوبات إدارية»، لا تغني عن العقوبة الجنائية في حالة وصول الجريمة إلى الشرطة والنيابة والمحكمة الجزائية.

وتابع: أنَّ التصويرَ والنشرَ والتشهيرَ، من الجرائم المعلوماتيَّة لذلك يطبق على الطالب المتورط عقوبات نظام الأحداث، (لأن الطلاب أقل من 18 سنة).

وتشمل العقوبات (وفق نظام الأحداث): التوبيخ، الحرمان من التواجد في مكان معين، أو إلزامه بخدمة اجتماعية بمكان ما، أو يسلم لوالديه أو يكون تحت المراقبة، وإيداعه بدور الرعاية والملاحظة إذا أتم الطالب 15 عاما وكان جرمه كبير.

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