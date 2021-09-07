«مدرستي» تعدد أهداف المقررات الإلكترونية وتحدد مشتملات المناهج الدراسية الجديدة

الرياض - محمد عبدالله - أعلنت وزارة التعليم، توفر المقررات الإلكترونية عبر منصة مدرستي للمناهج الدراسية الجديدة، والتي تم إقرارها خلال العام الدراسي الجاري 1443هـ لطلاب وطالبات التعليم العام.

وبينّت منصة مدرستي، أن المقررات الإلكترونية التي تم إتاحتها تتماشى ومعايير التعليم الإلكتروني الصادرة عن المركز الوطني للتعليم الإلكتروني من حيث التصميم والتفاعل والعدالة وإمكانية الوصول والقياس والتقويم.

وأوضحت منصة مدرستي، أن المقررات الإلكترونية تضم المواد الدراسية الجديدة التي تمت إضافتها للمرة الأولى هذا العام، ومنها المواد التالية:

- المهارات الحياتية والأسرية

- مادة التفكير الناقد

- اللغة الإنجليزية في منهجها المطوّر

- التربية البدنية والدفاع عن النفس

- المهارات والتقنيات الرقمية.

من جهتها، أوضحت وزارة التعليم، أن المقررات الإلكترونية تحتوي على العديد من العناصر التعليمية التفاعلية؛ كالفيديوهات التعليمية القصيرة والشيقة، والأنشطة التفاعلية، والإنفوجرافيك، والموشن جرافيك، مع وجود نقاشات وواجبات وملخصات للدروس التي يتم تقديمها بشكل شيق للطالب، مرتبطة بأهداف التعلّم في المقرر وقياس نواتج التعلّم بأدوات تقويم متنوعة.

وكشفت وزارة التعليم، عبر موقعها الإلكتروني، أن المقررات الإلكترونية المطورة للمناهج المطورة والمضافة حديثُا تم تطويعها من أجل تحقيق النتائج التالية:

- دعم وضبط جودة التعليم الإلكتروني

- تحسين نواتج التعلّم،

- تمكين القياس المعياري

- تعزيز الدافعية للتعلّم من خلال توفير وسائط متعددة

- توفير تجربة تعليمية معيارية ومرنة تحقق تكافؤ فرص الحصول على التعليم

- تمكين النماذج التشغيلية المختلفة التي تدعم المدرسة والمعلّم في تطبيق التعليم الإلكتروني ويدعم استمرارية التعليم وفق أفضل الممارسات العالمية.

ويمكن الاستفادة من المقررات الإلكترونية في دعم العملية التعليمية للمعلّم والطالب، كما يمكن الاستفادة منها في النموذج التشغيلي للتعليم المدمج أو النموذج التشغيلي للمقرر المعياري بإشراف معلّم ميسر.

وأوضحت وزارة التعليم أنه في حال الرغبة في إنشاء حساب جديد لطالب مستجد في الصف الأول الابتدائي أو في مرحلة رياض الأطفال عبر منصة مدرستي الرئيسية، فيتم ذلك بشكل يسير من خلال اتباع طريقة إنشاء حساب جديد في منصة مدرستي الموضحة أدناه:

- تسجيل دخول منصة مدرستي التعليمية.

- النقر على أيقونة "العودة إلى المدارس".

- من القائمة الرئيسية انقر على "تسجيل جديد".

- تعبئة البيانات الأساسية للمستفيد (رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة لولي الأمر – رقم الجوال للطالب).

- النقر على أيقونة "تحقق".

- ستصلك رسالة التحقق تتضمن رمز التأكد على الجوال المسجل لدى نظام نور.

- تعبئة رمز التحقق ثم النقر على "تحقق".

- سيظهر أمامك اسم المستخدم للمستفيد (ولي الأمر) وأسماء المستخدمين للطلاب المسجلين على نظام نور

- قم بالاحتفاظ باسم المستخدم

- في حال الرغبة في الحصول على كلمة المرور، فعليك التأشير في المربع بجوار الطالب أو المستخدم، ثم النقر على أيقونة “إرسال”، وسيتم إرسال كلمة السر على الجوال لكل مستخدم.

كشف مختص تقني عن طريقة لتثبيت شاشة الطالب أو الطالبة على منصة مدرستي أو «ZOOM» أو «Teams»، من دون أن يخرج لتطبيق آخر أو ألعاب، ويترك المعلم أو المعلمة.

وقال المختص، عبر مقطع فيديو متداول، إن اكثر مشكلة تواجه الآباء والأمهات خصوصًا بالمرحلة الابتدائية، إن الطالب يقوم بفتح منصة مدرستي، ثم يذهب للعب، موضحًا أنه توجد طريقة لثبيت شاشة الطالب حتى ينتهي من دروسه.

وأضاف أنه يتم الدخول إلى الإعدادات ثم تسهيلات الاستخدام، ثم الوصول الموجّه وتفعيلها ووضع رقم سري، ثم يتم الذهاب إلى المنصة والضغط ثلاث ضغطات حتى يتم بدء الوصول الموجه، فلا يستطيع الطالب الخروج من المنصة دون إدخال الرقم السري، حتى يعود الجهاز إلى طبيعته.

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