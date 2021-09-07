«الصحة» تؤكد على مأمونية اللقاحات بالمملكة وتكشف الفئة العمرية المناسبة لكل منها

الرياض - محمد عبدالله - جددت وزارة الصحة التأكيد على أن جميع لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة فعّالة وتساهم في الحماية من مضاعفات الفيروس.

وقالت الوزارة – عبر تويتر – إنَّ اللقاحات المعتمدة تشمل لقاح موديرنا وهو آمن ومعتمد (للفئة العمرية الأكثر من 12 عاما) أما لقاح فايزر فهو معتمد (للفئة العمرية الأكثر من 12 عاما)، بينما لقاح استرازينيكا معتمد (للفئة العمرية الأكثر من 18 عاما).

وأضافت الوزارة أن جميع اللقاحات المعتمدة آمنة ومجربة بالدراسات المحكمة وتقي من المضاعفات.

وسجلت المملكة خلال الساعات الـ24 الماضية (138) حالة مؤكدة وتعافي (172) حالة، فيما بلغ إجمالي الحالات النشطة (2463) حالة منها (636) حالة حرجة.

وبلغ إجمالي عدد الإصابات في المملكة بلغ (545505) حالات، فيما بلغت حالات التعافي (534451) حالة.

كما تم تسجيل (6) حالات ليصل إجمالي الوفيات في المملكة إلى (8591) حالة.

ونصحت الوزارة الجميع بالتواصل مع مركز (937) للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس (كورونا).

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