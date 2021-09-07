شكرا لقرائتكم خبر عن «الصحة»: الأشخاص غير المحصنين أكثر عرضة للاكتئاب بـ 90% والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - كشفت دراسة أجرتها وزارة الصحة، أن من لم يتلقوا اللقاح كانوا أكثر عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة تفوق الـ 90% مقارنة بمن تلقوا جرعتين، وأكثر عرضة للإصابة بالقلق المرضي أو الأرق المرضي بنسبة 40% مقارنة بمن تلقوا جرعتين.

أجريت الدراسة لرصد الصحة النفسية لعام 2021 في المملكة بهدف رصد أوضاع الصحة النفسية ومقارنة النتائج الحالية مع نتائج رصد العام الماضي، وهي عبارة عن مسح مقطعي عبر المكالمات الهاتفية استهدف البالغين في المملكة من جميع المناطق الإدارية الثلاثة عشر بحجم عينة مستهدفة خمسة آلاف ومائة مشارك في مسح عام 2020.

وكانت أهم العوامل المرتبطة بارتفاع خطورة الإصابة بالاكتئاب والقلق هو القلق من الإصابة بفيروس كوفيد 19 تم تضمين سؤال عن حالة أخذ اللقاح وظهرت في العينة التي تم تحليلها في الثاني عشر من يوليو 2021 أن نسبة من تلقوا على الأقل جرعة واحدة من اللقاح في العينة تساوي 79% وأظهرت النتيجة أنه بغض النظر عن العمر أو الجنس أو وجود الأمراض المزمنة فإن ما تلقوا جرعتين من اللقاح أعادت مؤشرات الصحة النفسية لديهم لما كانت عليه قبل الجائحة.