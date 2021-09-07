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شكرا لقرائتكم خالد بن سلمان يتفقد القوات الجوية الملكية والجاهزية القتالية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07
خالد بن سلمان يتفقد القوات الجوية الملكية والجاهزية القتالية
لتعزيز أدوارها في الذود عن أمن وسلامة المملكة وحماية أراضيها
متابعات الخليج 365 - الرياض
أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أنه بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أجرى اليوم زيارة تفقدية للقوات الجوية الملكية السعودية.
تفاصيل الزيارة:
وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه اطلع خلال الزيارة على ما وصلت إليه قواتنا الجوية من جاهزية قتالية عالية لتعزيز أدوارها في الذود عن أمن وسلامة المملكة وحماية أراضيها.
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