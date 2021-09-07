خالد بن سلمان يتفقد القوات الجوية الملكية والجاهزية القتالية

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أنه بتوجيه من ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أجرى اليوم زيارة تفقدية للقوات الجوية الملكية السعودية.

تفاصيل الزيارة:

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه اطلع خلال الزيارة على ما وصلت إليه قواتنا الجوية من جاهزية قتالية عالية لتعزيز أدوارها في الذود عن أمن وسلامة المملكة وحماية أراضيها.



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