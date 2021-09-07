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خالد بن سلمان يتفقد القوات الجوية الملكية والجاهزية القتالية

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

خالد بن سلمان يتفقد القوات الجوية الملكية والجاهزية القتالية

لتعزيز أدوارها في الذود عن أمن وسلامة المملكة وحماية أراضيها

متابعات الخليج 365 - الرياض

أكد نائب وزير الدفاع، الأمير خالد بن سلمان، أنه بتوجيه من ولي العهد الأمير ، أجرى اليوم زيارة تفقدية للقوات الجوية الملكية .

تفاصيل الزيارة:

وأضاف الأمير خالد بن سلمان، في تغريدة له عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، أنه اطلع خلال الزيارة على ما وصلت إليه قواتنا الجوية من جاهزية قتالية عالية لتعزيز أدوارها في الذود عن أمن وسلامة المملكة وحماية أراضيها.

خالد بن سلمان يتفقد القوات الجوية الملكية والجاهزية القتالية - متابعات الخليج 365
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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