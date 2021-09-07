شكرا لقرائتكم خبر اكتمال المرحلة الثانية من تفعيل خدمة إصدار الوكالات الالكترونية للسجناء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وتتيح الخدمة لنزلاء السجون إصدار الوكالات الالكترونية من خلال الاتصال المرئي عن بعد مع كتاب العدل المكلفين بمركز عمليات التوثيق، دون الحاجة لحضور كاتب العدل المكلف إلى السجن.
وأوضحت الوزارة أن خدمة المستفيدين من النزلاء كانت تتم سابقا من خلال حضور كاتب عدل إلى السجن، موضحة أنه بعد تفعيل الخدمة الالكترونية، ستتم خدمتهم طوال أيام العمل الرسمية الكترونيا من خلال الاتصال المرئي.
وأشارت إلى أن تفعيل الخدمة الجديدة، سيزيد من ضبط الجودة ومتابعتها ويسهل على جميع النزلاء في السجون إجراء الخدمات التوثيقية الكترونيا وبكل يسر وسهولة وسرعة.
وتأتي الخدمة الجديدة ضمن سعي وزارة العدل إلى التحول الرقمي بكامل خدماتها وأتمتة جميع الإجراءات والأنظمة الإدارية والتوثيقية، للتيسير على المستفيدين واختصار الوقت والجهد عليهم.
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