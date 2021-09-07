إحباط محاولة تهريب 233 كجم حشيش بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قبضت المديرية العامة لمكافحة المخدرات على سبعة أشخاص بعد محاولتهم تهريب 233 كجم من الحشيش.

وأوضح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لمكافحة المخدرات، الرائد محمد النجيدي، «إنه وفي إطار المتابعة الأمنية المستمرة للنشاطات

الإجرامية، التي تستهدف أمن المملكة وشبابها بالمخدرات، تم إحباط محاولة تهريب 233 كجم من الحشيش المخدر عبر الساحل الشرقي للمملكة، حيث تمت متابعتها وضبطها بالتنسيق مع حرس الحدود وفق خطة أمنية محكمة، والقبض على المتورطين في محاولة تهريبها وعددهم 7 متهمين، منهم 3 يمنيين وسوريان ومصري وأردني.

وأوضح الرائد النجيدي، أنه تم استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحق المقبوض عليهم وإحالتهم إلى النيابة العامة، مؤكدا أن رجال مكافحة المخدرات سيتصدون لكل من تسول له نفسه مخالفة أنظمة وتعليمات المملكة، التي تجرم تهريب وترويج وتعاطي المخدرات بجميع أشكالها وأنواعها.