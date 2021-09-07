إمهال مواقع مزادات الإبل وحظائر جنوب مكة 5 أيام للإخلاء

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وفيما ستنتهي المهلة التي حددتها الجهات المعنية بنهاية الأسبوع الحالي، ذكرت إشعارات الإخلاء التي وزعت على ملاك الإبل والمواشي، أنه في حال انتهت المهلة المحددة دون إخلاء المواقع فستتولى الجهات المختصة إزالة الحظائر والشبوك وتطبيق التعليمات بحق المخالفين.
في المقابل قال ملاك الإبل إنهم فوجئوا بتلقي إشعارات الإخلاء وقصر المهلة المحددة التي تضمنها الإشعار، مطالبين بضرورة إيجاد موقع بديل لهم قبل الإزالة، بحيث يكون قريبا من الحراج القديم، والذي تعارف عليه الناس منذ أكثر من 10 سنوات. وأضافوا بأن الكثير من ملاك الإبل والمواشي كلفتهم الشبوك والحظائر القائمة في الموقع الحالي مبالغ طائلة، وتحتاج إلى وقت إضافي من أجل تفكيكها ونقلها إلى الموقع الجديد.
حراج ومزاد الإبل:
- يقع جنوب العاصمة المقدسة بجوار قهوة الجبل على طريق مكة - الليث
- كسب شهرة واسعة على مستوى المملكة
- له زبائنه الذين يتوافدون عليه من جميع المناطق
- تتجاوز مبيعاته سنويا مئات آلاف الريالات
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