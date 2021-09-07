شكرا لقرائتكم خبر إمهال مواقع مزادات الإبل وحظائر جنوب مكة 5 أيام للإخلاء ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أمهلت الجهات ذات العلاقة مسؤولي مواقع إقامة مزادات الإبل وملاك الحظائر والشبوك الواقعة بجوار محطة قهوة الجبل على طريق مكة المكرمة الليث خمسة أيام لإخلاء جميع المواقع، وإلا ستتم إزالتها وتطبيق التعليمات بحق المخالفين.

وفيما ستنتهي المهلة التي حددتها الجهات المعنية بنهاية الأسبوع الحالي، ذكرت إشعارات الإخلاء التي وزعت على ملاك الإبل والمواشي، أنه في حال انتهت المهلة المحددة دون إخلاء المواقع فستتولى الجهات المختصة إزالة الحظائر والشبوك وتطبيق التعليمات بحق المخالفين.

في المقابل قال ملاك الإبل إنهم فوجئوا بتلقي إشعارات الإخلاء وقصر المهلة المحددة التي تضمنها الإشعار، مطالبين بضرورة إيجاد موقع بديل لهم قبل الإزالة، بحيث يكون قريبا من الحراج القديم، والذي تعارف عليه الناس منذ أكثر من 10 سنوات. وأضافوا بأن الكثير من ملاك الإبل والمواشي كلفتهم الشبوك والحظائر القائمة في الموقع الحالي مبالغ طائلة، وتحتاج إلى وقت إضافي من أجل تفكيكها ونقلها إلى الموقع الجديد.

حراج ومزاد الإبل:

