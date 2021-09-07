شكرا لقرائتكم خبر الفيصل يطلق اليوم الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويهدف الملتقى في دورته الحالية إلى دعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز «مكة الذكية»، والإسهام في تفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الرقمية الحديثة وتسخيرها لخدمة المنطقة وسكانها وقاصديها.
من جهة ثانية استقبل الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية فارس أسعد.
وجرى تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.
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