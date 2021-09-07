الفيصل يطلق اليوم الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا إلى بناء التواصل الإيجابي وإثراء المحتوى في الوسائط الرقمية، يطلق مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة خالد الفيصل بمقر الإمارة بجدة اليوم، الدورة السادسة لملتقى مكة الثقافي تحت عنوان «كيف نكون قدوة في العالم الرقمي»، الذي يأتي استمرارا لموضوع الملتقى في الدورة الماضية، بعد النجاحات التي تحققت ونتج عنها أكثر من 611 مبادرة تقنية شاركت في تنفيذها الجهات الحكومية والأهلية والأفراد بالمنطقة، إضافة لتنفيذ عدد من البرامج التي تحقق الاستفادة من التطورات الحديثة في الاتصالات وتقنيات المعلومات. ويهدف الملتقى في دورته الحالية إلى دعم استخدام الذكاء الاصطناعي والأمن السيبراني لتطبيقات تعزز «مكة الذكية»، والإسهام في تفعيل دور الجامعات والجهات ذات العلاقة لإكساب المهارات الرقمية الحديثة وتسخيرها لخدمة المنطقة وسكانها وقاصديها. من جهة ثانية استقبل الأمير خالد الفيصل، في مقر الإمارة بجدة أمس، القنصل العام للولايات المتحدة الأمريكية فارس أسعد. وجرى تبادل الأحاديث الودية، ومناقشة الموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

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