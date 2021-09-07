إنهاء أعمال صيانة باب الكعبة المشرفة وإطار الحجر الأسود

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أنهت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي أعمال صيانة باب الكعبة المشرفة والإطار الفضي للحجر الأسود، التي تم إنجازها وفق أساليب متطورة وحديثة، في تنفيذ الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها.

وأوضح مساعد الرئيس العام المكلف وكيل شؤون المسجد الحرام، الدكتور سعد المحيميد، أن وكالة شؤون المسجد الحرام تشرف على كافة الأعمال الخاصة بالكعبة المشرفة والعناصر المتعلقة بها بالتكامل، والتنسيق مع مختلف وكالات الرئاسة المتخصصة وبعض الجهات ذات العلاقة بالمسجد الحرام، ويقوم على تنفيذها فريق فني متخصص ومؤهل.

وأضاف «إن تلك الأعمال تجسد اهتمام القيادة الرشيدة بالحرمين الشريفين لما تحمله من مكانة عظيمة في قلوب المسلمين».

من جهة ثانية وقعت الرئاسة العامة أمس اتفاقية تفاهم مع الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) افتراضيا.

وتهدف الاتفاقية إلى تعزيز التعاون المشترك بين الرئاسة والهيئة فيما يتعلق بتسخير الذكاء الاصطناعي في خدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وأشاد الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الدكتور عبدالرحمن السديس بتعاون الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي مع الرئاسة في تحقيق أهداف رؤية 2030 وخدمة قاصدي الحرمين الشريفين.

وقال «إن الرئاسة بادرت من خلال عدد من البرامج في تطويع التقنية والذكاء الاصطناعي؛ لخدمة ضيوف الرحمن، والعمل على تهيئة الحرمين الشريفين، لمواكبة التطور التقني وتحقيق تطلعات ولاة الأمر».

من جانبه قال رئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي «سدايا» الدكتور عبدالله الغامدي «سنستثمر كل الامكانات المتاحة وتسخير القوى البشرية في خدمة ضيوف الرحمن».