اتفاقية لتعزيز الكتابة الروائية عن التاريخ السعودي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أبرمت دارة الملك عبدالعزيز والنادي الأدبي بالرياض أمس اتفاقية دعم وتعاون لتعزيز الكتابة الروائية عن التاريخ السعودي، وذلك في مقر الدارة في مركز الملك عبدالعزيز التاريخي بحي المربع بالرياض، بهدف خدمة التاريخ الوطني والإبداع المحلي في الرواية التاريخية بشكل عام، ولتعزيز نشاط الطرفين انطلاقا من فكرة التكامل بين المؤسسات الوطنية في تحقيق النمو المعرفي والحضاري. وتضمنت الاتفاقية تنفيذ فعاليات مشتركة تتصل باهتماماتهما العلمية والأدبية والتاريخية، كما التزم الطرفان بالاستخدام المشترك للمرافق العائدة لهما لتنفيذ الأنشطة.



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