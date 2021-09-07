اتفاقية لتعزيز الكتابة الروائية عن التاريخ السعودي

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وتضمنت الاتفاقية تنفيذ فعاليات مشتركة تتصل باهتماماتهما العلمية والأدبية والتاريخية، كما التزم الطرفان بالاستخدام المشترك للمرافق العائدة لهما لتنفيذ الأنشطة.
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