شكرا لقرائتكم خبر بدء المرحلة الأولى من برنامج معسكر رواد السياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يواصل برنامج «#معسكر_ رواد_السياحة» الذي أطلقته وزارة السياحة أخيرا، مراحله التدريبية، مستهدفا 5 مناطق كمرحلة أولية، بدأت من العاصمة الرياض، مرورا بمدينتي جدة والخبر، تليها مدينتا أبها وتبوك، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة لتطوير القدرات البشرية السياحية في المملكة.

وأطلقت المرحلة الأولى من برنامج معسكر رواد السياحة في مدينة الرياض أمس، تليها مدينتا جدة والخبر في 14 سبتمبر، وأبها في 28 سبتمبر، وانتهاء بمدينة تبوك في الخامس من أكتوبر المقبل، وذلك تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج معسكر رواد السياحة، والتي سيعلن عنها في وقت لاحق.

وتسعى وزارة السياحة من خلال هذه المبادرات إلى توفير أفضل البرامج التأهيلية والتطويرية بطرق مبتكرة تستهدف جميع المستويات المهنية لبناء مواهب سعودية منافسة على المستوى العالمي، داعية في الوقت نفسه جميع من لديهم الرغبة في خوض هذه التجربة بالمبادرة وتسجيل بياناتهم.

ويشمل البرنامج عددا من ورش العمل المكثفة التي تتخللها لقاءات وجلسات إرشادية ونماذج أولية، إضافة إلى التدريب على عرض المشروعات وتكريم أفضل المشروعات الريادية المبتكرة، التي تصل جوائزها إلى 45 ألف ريال سعودي.

المعسكر يستهدف:

