شكرا لقرائتكم خبر بدء المرحلة الأولى من برنامج معسكر رواد السياحة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأطلقت المرحلة الأولى من برنامج معسكر رواد السياحة في مدينة الرياض أمس، تليها مدينتا جدة والخبر في 14 سبتمبر، وأبها في 28 سبتمبر، وانتهاء بمدينة تبوك في الخامس من أكتوبر المقبل، وذلك تمهيدا لإطلاق المرحلة الثانية من برنامج معسكر رواد السياحة، والتي سيعلن عنها في وقت لاحق.
وتسعى وزارة السياحة من خلال هذه المبادرات إلى توفير أفضل البرامج التأهيلية والتطويرية بطرق مبتكرة تستهدف جميع المستويات المهنية لبناء مواهب سعودية منافسة على المستوى العالمي، داعية في الوقت نفسه جميع من لديهم الرغبة في خوض هذه التجربة بالمبادرة وتسجيل بياناتهم.
ويشمل البرنامج عددا من ورش العمل المكثفة التي تتخللها لقاءات وجلسات إرشادية ونماذج أولية، إضافة إلى التدريب على عرض المشروعات وتكريم أفضل المشروعات الريادية المبتكرة، التي تصل جوائزها إلى 45 ألف ريال سعودي.
المعسكر يستهدف:
- قطاع الإيواء السياحي
- الأنشطة الثقافية
- الترفيهية
- الرياضية
- الأنشطة والمنتجات
- السعودية
- وكالات السفر والسياحة
- الأطعمة والمشروبات
- خدمات التأجير والنقل البري
- النقل الجوي والبحري وسكك الحديد
كانت هذه تفاصيل خبر بدء المرحلة الأولى من برنامج معسكر رواد السياحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.