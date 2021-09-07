تعريف أفراد المجتمع المكي ببرنامج المدرب الصحي

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق التجمع الصحي بمكة ممثلا بالإدارة التنفيذية للصحة الوقائية مشروع «تعزيز صحة المجتمع المكي» الهادف إلى تحسين خدمات التثقيف الصحي في مراكز الرعاية الأولية، من خلال تقديم دورات تدريبية وورش عمل لأخصائي التثقيف الصحي، وفق الإرشادات الوزارية لبرامج التثقيف الصحي «المدرب الصحي.. مجموعات الاهتمام والتمكين المجتمعي».

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