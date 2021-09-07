3 معايير تبقي المملكة آمنة للسفر خلال جائحة كورونا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما خرجت أمريكا وخمس دول أخرى من قائمة التصنيف، ساهمت 3 معايير في احتفاظ المملكة بتصنيفها كبلد آمن للسفر إليه واستقبال المسافرين منه للاتحاد الأوروبي ودول منطقة الشنغن خلال جائحة كورونا، بحسب أحدث إصدار أعلنه الاتحاد في 31 أغسطس الماضي، اطلعت عليه الصحيفة.

وكانت المملكة مصنفة ضمن الدول الآمنة للسفر منها وإليها خ الل جائحة كورونا في الإصدار السابق للاتحاد، والذي كان في مطلع يوليو الماضي، واستمر هذا التصنيف باللون الأخضر رغم تغير الإصدار مرات عدة وخروج بعض الدول منه.

التصنيف باللون الأخضر يعني أن المسافرين من هذه الدول للاتحاد الأوروبي ليس عليهم الخضوع للحجر الصحي، كما أن معايير فحوصات كورونا وشهادات اللقاحات في بلدانهم متوافقة مع المعايير المطبقة في دول الاتحاد الأوروبي.

في حين أن الدول التي لم تصنف باللون الأخضر، فإما لن يستقبل الراغبون في السفر منها للاتحاد الأوروبي أو سيتم تطبيق قيود صارمة عليهم لفحص كورونا والحجر الصحي، مقارنة بتلك المطبقة مع الدول المصنفة آمنة باللون الأخضر.

معايير الاتحاد الأوروبي لتصنيف الدول باللون الأخضر كدول آمنة للسفر منها وإليها خلال جائحة كورونا:







عدد حالات إصابات كورونا الجديدة أقل من 75 لكل 100,000 نسمة خلال الـ14 يوما الماضية.



عدد الحالات يستمر في اتباع اتجاه تنازلي ولا يشمل كمية كبيرة جدا من متغيرات COVID المثيرة للقلق.



يجب تصنيف استجابات الدول لـ COVID-19 على أنها قوية وأن تكون الحالة موثوقة في نظر الاتحاد الأوروبي.



دول مصنفة من قبل الاتحاد الأوروبي كدول آمنة للسفر إليها ومنها خلال جائحة كورونا:

السعودية

الأردن

كندا

أستراليا

نيوزيلندا

أذربيجان

دول الاتحاد الأوروبي

بعض الدول المصنفة على أنها غير آمنة للسفر منها وإليها كلها خلال جائحة كورونا بحسب الاتحاد الأوروبي: