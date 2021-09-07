جمعية أمريكية لتطوير برامج التدريب بتخصص الصيدلة السريرية

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ووقع المذكرة من جانب الهيئة الأمين العام الدكتور أيمن بن أسعد ومن الجانب الآخر رئيس الجمعية الدكتور بول أبراوميتز.
وتهدف المذكرة إلى تطوير برامج التدريب العليا لشهادة الاختصاص السعودية في تخصص الصيدلة السريرية العامة والبرامج التخصصية، وتدريب الصيادلة المقيمين في المستشفيات ومرافق الرعاية الصحية بالمملكة، والاستفادة من التجربة الأمريكية في ممارسة الصيدلة، وأيضا تبادل الخبرات في التطوير المهني المستمر للبرامج التدريبية العليا على النطاقين المحلي والدولي، تحقيقا لرؤية 2030.
وذكر رئيس المجلس العلمي للصيدلة بالهيئة الدكتور عبدالرزاق الجزائري، أن برامج التدريب العليا للصيدلة السريرية تحتضن حاليا نحو 230 متدربا في جميع المستويات التدريبية، وبرنامجا عاما واحدا و11 برنامجا تخصصيا في أكثر من 24 مركزا تدريبيا منتشرة في مناطق المملكة.
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