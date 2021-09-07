التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة يعطي استجابة مناعية أكبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أوضحت وزارة الصحة أن التبديل بين لقاحات كورونا المعتمدة في المملكة آمن وفعال، مؤكدة أنه يؤدي إلى استجابة مناعية أكبر ويسهم في الحماية من مضاعفات الفيروس. وفي السياق نفسه أعلنت الوزارة إحصائية جديدة لمستجدات كورونا في المملكة تضمنت تسجيل 138 إصابة جديدة وشفاء 172 حالة. ونصحت الجميع بالتواصل مع مركز 937 للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، والحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.





138 إصابة جديدة



172 حالة شفاء جديدة



2463 حالة نشطة



636 حالة حرجة



6 حالات وفاة



8591 إجمالي الوفيات



545,505 إجمالي عدد الإصابات



534,451 إجمالي حالات الشفاء



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