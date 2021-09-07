محمد بن مسعود - الدمام - ساهم في تحقيق فوز صعب لمنتخب بلاده اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صالح الشهري أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام عُمان. وحصد الأخضر السعودي النقاط الثلاث أمام عُمان مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الثانية) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وبفضل هدف صالح الشهري الوحيد في اللقاء بلغ الأخضر صدارة المجموعة إلى جانب أستراليا. "الآسيوي": صالح الشهري أفضل لاعب في مباراة السعودية وعُمان أحمد سرور الخليج 365 2021-09-07 اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صالح الشهري أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام عُمان. وحصد الأخضر السعودي النقاط الثلاث أمام عُمان مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الثانية) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وبفضل هدف صالح الشهري الوحيد في اللقاء بلغ الأخضر صدارة المجموعة إلى جانب أستراليا. 07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 09:46 PM ساهم في تحقيق فوز صعب لمنتخب بلاده ساهم في تحقيق فوز صعب لمنتخب بلاده اختار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم مهاجم المنتخب السعودي الأول لكرة القدم صالح الشهري أفضل لاعب في مباراة منتخب بلاده أمام عُمان. وحصد الأخضر السعودي النقاط الثلاث أمام عُمان مساء اليوم الثلاثاء في العاصمة العمانية مسقط ضمن منافسات الجولة الثانية (المجموعة الثانية) من التصفيات الآسيوية المؤهلة لمونديال قطر 2022. وبفضل هدف صالح الشهري الوحيد في اللقاء بلغ الأخضر صدارة المجموعة إلى جانب أستراليا. ، "الآسيوي": صالح الشهري أفضل لاعب في مباراة السعودية وعُمان ،

المصدر : الخليج 365 الكلمات الدلائليه اخبار الرياضه الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم الرياضه اليوم الرياضه الان اخر المباريات مباره اليوم

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