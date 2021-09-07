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محمد بن مسعود - الدمام - أكد رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي رفض بلاده التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية، ورفض مصر لمحاولات المساس بحرية الملاحة في الخليج، مشدداً على أن أمن الخليج خط أحمر لمصر.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار جبالي اليوم مع رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية فيينا.
وأشار رئيس مجلس النواب المصري إلى أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، لاسيما في ضوء التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 09:09 PM"جبالي": مصر ترفض المساس بحرية الملاحة في الخليج العربي.. وأمن الخليج خط أحمر
أكد رئيس مجلس النواب المصري المستشار حنفي جبالي رفض بلاده التدخلات الإقليمية في الشؤون العربية، ورفض مصر لمحاولات المساس بحرية الملاحة في الخليج، مشدداً على أن أمن الخليج خط أحمر لمصر.
جاء ذلك خلال لقاء المستشار جبالي اليوم مع رئيس الاتحاد البرلماني العربي صقر غباش، على هامش مشاركته في أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات بالعاصمة النمساوية فيينا.
وأشار رئيس مجلس النواب المصري إلى أهمية استمرار التشاور والتنسيق بين البلدين لدعم الأمن والاستقرار الإقليميين، لاسيما في ضوء التطورات الإقليمية التي تشهدها المنطقة.
، "جبالي": مصر ترفض المساس بحرية الملاحة في الخليج العربي.. وأمن الخليج خط أحمر ،
المصدر : الخليج 365
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