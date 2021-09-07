شكرا لقرائتكم خبر عن 766 ألف طالب وطالبة يؤدون اختبارات تعزيز المهارات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أدى ما يزيد على 766 ألف طالب وطالبة من الصفين الرابع والخامس الابتدائيين أمس، اختبارات تعزيز المهارات عن بُعد في منصة الاختبارات المركزية التي أطلقتها وزارة التعليم مع بداية العام الدراسي الجديد؛ لتقويم الأداء العام في المهارات والمعارف الأساسية للطلاب والطالبات.

وأكدت وزارة التعليم أن اختبارات تعزيز المهارات المركزية جزء من العملية التعليمية، وتسعى من خلالها الوزارة لتحقيق التكامل بين الطالب والمعلم والمدرسة؛ للوصول إلى أعلى المستويات من التدريس الفاعل والمثمر، وتمكين الطلاب والطالبات من المعارف والمهارات التي تساعدهم في مواصلة تعليمهم بتفوق، موضحةّ أنها تجربة فريدة تطبق لأول مرة بشكل اختياري.

وتستمر اختبارات تعزيز المهارات على مدى 14 يوماً، موزعة على جميع الصفوف الدراسية في مختلف المراحل، وإتاحة التسجيل في المنصة الإلكترونية المخصصة لها على مدار 24 ساعة بما لا يتعارض مع اليوم الدراسي وأداء الحصص الدراسية سواء حضورياً أو عن بُعد، حيث يتم بشكل يومي قياس ما تحصّل عليه الطلبة خلال السنة الدراسية الماضية 1442هـ من مهارات ومعارف في مقررات الفصلين الدراسيين الأول والثاني في المواد الأساسية، وهي اللغة العربية والرياضيات والعلوم واللغة الإنجليزية.