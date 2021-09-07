سفير الإمارات في روسيا لـ"الخليج 365": نهدف لتوسيع الشراكات الاقتصادية بين البلدين

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - قال الدكتور محمد أحمد الجابر سفير الإمارات لدى روسيا، إن بلاده تتطلع لتوسيع الشراكة الإماراتية الروسية في قطاعات مهمة منها الاستثمار.

وأضاف في تصريحات خاصة لـ"الخليج 365" على هامش اجتماع مجلس الأعمال الإماراتي الروسي: "هدفنا كسفراء عقد هذه اللجان وأن نكون في تواصل مستمر، وإطلاع الطرفين على الفرص المتاحة الإماراتية الروسية".



وبحث مجلس الأعمال الإماراتي الروسي في اجتماعه الثالث في العاصمة الروسية موسكو، سبل تطوير العلاقات الاقتصادية الإماراتية الروسية، وتعزيز التعاون في المجال السياحي، والعمل على تنمية الاستثمار المشترك، وتذليل كافة المعوقات التي من شأنها أن تعرقل النشاط السياحي والترفيهي والاستثماري بين البلدين.

جاء ذلك خلال اجتماع نظمه المجلس بمقر غرفة تجارة وصناعة روسيا، وحضره مراسل ”الخليج 365” في موسكو.

ومثّل الجانب الإماراتي إلى جانب سفير الإمارات لدى روسيا الدكتور محمد أحمد الجابر، عبد الله العويس، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، رئيس مجلس إدارة غرفة الشارقة، وعدد من المسؤولين.

في حين مثّل الجانب الروسي سيرغي غوركوف، رئيس مجلس الأعمال الإماراتي الروسي، إلى جانب حضور ممثلين عن عدد من شركات السفر والطيران وسلسة الفنادق الروسية والإماراتية المتخصصة في القطاع السياحي.

وتضمن الاجتماع سبل تنويع الوجهات السياحية والاستثمار في البنى السياحية التحتية، ودفع العلاقات الثنائية الاقتصادية والتجارية بين البلدين الصديقين نحو المزيد من النمو والازدهار بما يؤسس لآفاق أوسع من التعاون الإيجابي.

وأكد المشاركون في الاجتماع خلال كلماتهم على أن مجلس الأعمال الإماراتي الروسي يلعب دورا فاعلاً في تطوير العلاقات الاقتصادية وزيادة نمو التبادلات التجارية بين البلدين وتذليل مختلف التحديات التي تواجه المستثمرين.

وشددوا على أهمية الاجتماع في تعزيز التعاون المشترك على كافة الأصعدة، وتنمية الاستثمارات في المجالات المختلفة، والتي تخدم تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة لدى الجانبين، ويستعرض الإنجازات الرائدة لدولة الإمارات في مجال السياحة، والمجالات الأخرى، والتي أهّلتها لتستحق بجدارة مكانتها ضمن الدول الريادية على مستوى العالم في المؤشرات التنافسية في قطاع السياحة، باعتبارها وجهة سياحية مميزة لدى السائحين الروس، ويدعو مجلس الأعمال، رجال الأعمال الإماراتيين والروس إلى اغتنام هذه الفرصة تمهيداً لعقد شراكات اقتصادية إماراتية روسية واعدة.