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4 أعراض لنقص اليود في الجسم منها تساقط الشعر

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الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

4 أعراض لنقص اليود في الجسم منها تساقط الشعر

ضمن الأعراض الزيادة المفاجئة في الوزن

متابعات الخليج 365 - الرياض

سلطت منصة يقظ المعنية بالشؤون الصحية الضوء على 4 أعراض لنقص اليود في الجسم.

وذكرت يقظ، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن من أعراض نقص اليود على الجسم ما يلي:

أعراض نقص اليود: 

– تورم الرقبة: انتفاخ المنطقة الأمامية من الرقبة يعد من أهم وأول العلامات تعرف باسم تضخم الغدة الدرقية.

– زيادة مفاجئة في الوزن: تعمل هرمونات الغدة الدرقية على تنظيم عملية الأيض وتسريعها ، وعند انخفاضها بسبب نقص اليود يتم حرق سعرات حرارية بالتالي تخزين المتبقي وزيادة الوزن.

– تعب وضعف عام: بسبب نقص الطاقة.

– تساقط الشعر.

 
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

فريق تحرير موقع رياضة 365 هو فريق متخصص في اخبار كرة القدم العربية والعالمية والدوريات الاروبية

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