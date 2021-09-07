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شكرا لقرائتكم 4 أعراض لنقص اليود في الجسم منها تساقط الشعر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان ندخل في التفاصيل
الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07
4 أعراض لنقص اليود في الجسم منها تساقط الشعر
ضمن الأعراض الزيادة المفاجئة في الوزن
متابعات الخليج 365 - الرياض
سلطت منصة يقظ المعنية بالشؤون الصحية الضوء على 4 أعراض لنقص اليود في الجسم.
وذكرت يقظ، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر، اليوم الثلاثاء، أن من أعراض نقص اليود على الجسم ما يلي:
أعراض نقص اليود:
– تورم الرقبة: انتفاخ المنطقة الأمامية من الرقبة يعد من أهم وأول العلامات تعرف باسم تضخم الغدة الدرقية.
– زيادة مفاجئة في الوزن: تعمل هرمونات الغدة الدرقية على تنظيم عملية الأيض وتسريعها ، وعند انخفاضها بسبب نقص اليود يتم حرق سعرات حرارية بالتالي تخزين المتبقي وزيادة الوزن.
– تعب وضعف عام: بسبب نقص الطاقة.
– تساقط الشعر.
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