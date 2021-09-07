مذكرات تعاون لتسهيل الخدمات المقدمة لأسر ذوي اضطراب طيف التوحد بالخرج

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

وقع رئيس مجلس إدارة جمعية أسر التوحد الأمير سعود بن عبدالعزيز بن فرحان آل سعود، يوم الاثنين الموافق ١٤٤٣/١/٢٩هـ، عددًا من مذكرات التعاون التي تهدف إلى تسهيل الخدمات المقدمة لأسر ذوي اضطراب طيف التوحد بالمحافظة.

تسهيل وتوفير وتجويد الخدمات

وتم التوقيع مع كل من مكتب الضمان الاجتماعي ومستشفى الملك خالد، إضافة إلى الغرفة التجارية والصناعية، وجمعية البر بالخرج وذلك بحضور محافظ الخرج أ. مساعد بن عبدالله الماضي ونائب رئيس مجلس إدارة الجمعية أ. نايف بن فهد بن سعيدان.

وأوضح الأمير سعود بن عبدالعزيز أن تلك الاتفاقيات تعود لمصلحة جميع الأطراف والمستفيدين من تلك الجهات وخاصة أسر التوحد، مشيرًا إلى سعي الجمعية دومًا إلى تسهيل وتوفير وتجويد الخدمات المقدمة لهذه الفئة الغالية على قلوب الجميع.

جهود جمعية أسر التوحد

الجدير بالذكر أن جمعية أسر التوحد تسعى للمساهمة في تطوير وتكثيف الخدمات الشاملة التي يحتاجها ذوو اضطراب طيف التوحد وإنشاء قاعدة معلومات حول حالات التوحد بكافة أنواعه لتقديم الرعاية والتأهيل المختلف لهم.

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