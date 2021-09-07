توقعات بحالة مطرية جديدة تبدأ السبت المقبل ولعدة أيام

الرياض - محمد الوسيري - 2021-09-07

متابعات الخليج 365 - الرياض

كشف المركز الوطني للأرصاد، عن توقعاته بوجود حالة مطرية جديدة تبدأ يوم السبت المقبل.

حالة مطرية:

وقال مركز الأرصاد عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر: إن حالة مطرية متوقعة ابتداءً من يوم السبت القادم وتستمر لعدة أيام على مناطق عسير وجازان والباحة ومكة المكرمة.

وتابع المركز أن تأثير تلك الحالة المطرية يمتد إلى مرتفعات منطقة المدينة المنورة.

طقس اليوم:

توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس اليوم هطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة وتدن في مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة، وتمتد إلى مرتفعات منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، كما ترتفع نسبة الرطوبة خلال الليل وساعات الصباح الباكر على سواحل منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة، في حين تنشط الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على أجزاء من وسط المملكة.

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