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أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الثلاثاء)، أن إيران تمتلك حوالي 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة.
بينت "الطاقة الذرية" أن إيران لجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة يخصب أحدهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60 في المئة؛ وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت في تقرير رفعته إلى الدول الأعضاء، أن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي "آي آر-6" للتخصيب لما يصل إلى 60 في المئة في مفاعل فوق الأرض في نطنز.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 08:46 PM
استخدمت أجهزة طرد مركزي متطورة في مفاعلاتها"الطاقة الذرية": إيران تمتلك 10 كجم من اليورانيوم المخصب
أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم (الثلاثاء)، أن إيران تمتلك حوالي 10 كيلوغرامات من اليورانيوم المخصب بنسبة 60 في المئة.
بينت "الطاقة الذرية" أن إيران لجأت من أجل هذا الغرض إلى مجموعتين من أجهزة الطرد المركزي المتطورة يخصب أحدهما اليورانيوم إلى درجة نقاوة 60 في المئة؛ وفقاً لـ"رويترز".
وأضافت في تقرير رفعته إلى الدول الأعضاء، أن إيران كانت تستخدم مجموعة مؤلفة من 164 جهاز طرد مركزي "آي آر-6" للتخصيب لما يصل إلى 60 في المئة في مفاعل فوق الأرض في نطنز.
، "الطاقة الذرية": إيران تمتلك 10 كجم من اليورانيوم المخصب ،
المصدر : الخليج 365
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