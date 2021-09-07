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"قرصان" يخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي

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محمد بن مسعود - الدمام - عرض بياناتها للبيع

ذكر هاكر يسمي نفسه "سانجكانسيل" أنه اخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي من موقع للسلطات المحلية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم (الثلاثاء).

ونشر الهاكر العشرات من الوثائق والأوراق الثبوتية لإسرائيليين، بما فيها بطاقات هوية ورخص قيادة سيارات على موقعه في شبكة تيليغرام.

وعرض المعلومات الكاملة للبيع عبر مواقع مختلفة في شبكة الإنترنت.

من جهتها سارعت السلطات الإسرائيلية في التحقيق في تصريح الهاكر.

07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443 08:37 PM

عرض بياناتها للبيع

"قرصان" يخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي
صحيفة الخليج 365 الإلكترونية

ذكر هاكر يسمي نفسه "سانجكانسيل" أنه اخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي من موقع للسلطات المحلية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم (الثلاثاء).

ونشر الهاكر العشرات من الوثائق والأوراق الثبوتية لإسرائيليين، بما فيها بطاقات هوية ورخص قيادة سيارات على موقعه في شبكة تيليغرام.

وعرض المعلومات الكاملة للبيع عبر مواقع مختلفة في شبكة الإنترنت.

من جهتها سارعت السلطات الإسرائيلية في التحقيق في تصريح الهاكر.

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، "قرصان" يخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي ،
المصدر : الخليج 365

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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