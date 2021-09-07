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ذكر هاكر يسمي نفسه "سانجكانسيل" أنه اخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي من موقع للسلطات المحلية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم (الثلاثاء).
ونشر الهاكر العشرات من الوثائق والأوراق الثبوتية لإسرائيليين، بما فيها بطاقات هوية ورخص قيادة سيارات على موقعه في شبكة تيليغرام.
وعرض المعلومات الكاملة للبيع عبر مواقع مختلفة في شبكة الإنترنت.
من جهتها سارعت السلطات الإسرائيلية في التحقيق في تصريح الهاكر.
"قرصان" يخترق حسابات 7 ملايين إسرائيليصحيفة الخليج 365 الإلكترونية الخليج 365 2021-09-07
ذكر هاكر يسمي نفسه "سانجكانسيل" أنه اخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي من موقع للسلطات المحلية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم (الثلاثاء).
ونشر الهاكر العشرات من الوثائق والأوراق الثبوتية لإسرائيليين، بما فيها بطاقات هوية ورخص قيادة سيارات على موقعه في شبكة تيليغرام.
وعرض المعلومات الكاملة للبيع عبر مواقع مختلفة في شبكة الإنترنت.
من جهتها سارعت السلطات الإسرائيلية في التحقيق في تصريح الهاكر.
07 سبتمبر 2021 - 30 محرّم 1443
08:37 PM
عرض بياناتها للبيع
ذكر هاكر يسمي نفسه "سانجكانسيل" أنه اخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي من موقع للسلطات المحلية، بحسب ما ذكرت هيئة البث الإسرائيلي "مكان" اليوم (الثلاثاء).
ونشر الهاكر العشرات من الوثائق والأوراق الثبوتية لإسرائيليين، بما فيها بطاقات هوية ورخص قيادة سيارات على موقعه في شبكة تيليغرام.
وعرض المعلومات الكاملة للبيع عبر مواقع مختلفة في شبكة الإنترنت.
من جهتها سارعت السلطات الإسرائيلية في التحقيق في تصريح الهاكر.
، "قرصان" يخترق حسابات 7 ملايين إسرائيلي ،
المصدر : الخليج 365
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