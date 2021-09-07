شكرا لمتابعة خبر عن شاب كاد يفقد حياته على يد معالج شعبي في بلجرشي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - الباحة (صدى):

كاد معالج شعبي أن ينهي حياة شخص في بلجرشي، فيما استطاع فريق طبي بمستشفى الأمير مشاري بن سعود من إنقاذ حالة مرضية نادرة، لمريض يعاني من كسور في الأضلاع ونزيف في الصدر وغرغرينا في عضلات الصدر.

وتبين أن العلاج الشعبي للمريض أدى إلى عدد من المضاعفات، بسبب تأخره في الحضور إلى المستشفى لمدة ثلاثة أسابيع، وفق الزميلة "العربية نت".

ويشار إلى أن المريض خرج من حالة الاتان في الدم، وعادت أجهزة الجسم لحالتها الطبيعية، وهو الآن في التنويم العادي في مرحلة الاستشفاء.