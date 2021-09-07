شكرا لمتابعة خبر عن مواطنة تقتحم مجال صيانة الجوالات وتفتح محلا خاصا بها:"الزبائن يخافون من ضياع بياناتهم" والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

اقتحمت غزلان المغربي، مجال صيانة الجوالات منذ 2015 ووضعت بصمتها الخاصة في هذا المجال الذي لم يعد حكرا على الرجال.

وقالت غزلان المغربي خلال حوارها ببرنامج "سيدتي":"أخذت دورة في معهد تقني وبعدها أصلحت أجهزة وفتحت كشك كان يقبل عليه زبائن كثيرة".

وأشارت غزلان المغربي:"منذ 4 سنوات فتحت محل خاص بي"، موضحة:"المشاكل تختلف بين الأجهزة القديمة والحديثة، كما أن الزبائن يخافون من ضياع بياناتهم".