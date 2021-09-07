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مواطنة تقتحم مجال صيانة الجوالات وتفتح محلا خاصا بها:"الزبائن يخافون من ضياع بياناتهم"

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الرياض - علي القحطاني - عادل الحربي (صدى):

اقتحمت غزلان المغربي، مجال صيانة الجوالات منذ 2015 ووضعت بصمتها الخاصة في هذا المجال الذي لم يعد حكرا على الرجال.

وقالت غزلان المغربي خلال حوارها ببرنامج "سيدتي":"أخذت دورة في معهد تقني وبعدها أصلحت أجهزة وفتحت كشك كان يقبل عليه زبائن كثيرة".

 

وأشارت غزلان المغربي:"منذ 4 سنوات فتحت محل خاص بي"، موضحة:"المشاكل تختلف بين الأجهزة القديمة والحديثة، كما أن الزبائن يخافون من ضياع بياناتهم".

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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