شكرا لمتابعة خبر عن مدير "تعليم الجوف" يكرم الفائزين في مسابقة أفضل منسق إعلامي والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبدالله الغامدي (صدى):

كرّم المدير العام للتعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي المنسقين والمنسقات الإعلاميين في المدارس وأندية الحي الفائزين في مسابقة أفضل منسق إعلامي خلال العام الدراسي 1442هـ.

وأكد الغامدي أهمية الإعلام التربوي في تطوير العملية التعليمية، وإبراز جهود الطلاب والطالبات بالمدرسة من خلال الحسابات الرسمية، مثمناً دور المنسقين والمنسقات الإعلاميين في مكاتب التعليم والمدارس وأندية الحي في تطبيق دليل حوكمة حسابات التعليم.

من جانبه، أوضح مدير إدارة الإعلام التربوي عبدالعزيز النبط أن المسابقة مخصصة لتكريم المنسقين والمنسقات الإعلاميين في المدارس وأندية الحي المتميزين في التفاعل مع الحسابات المعتمدة، إضافة إلى نشر أخبار وبرامج المدارس وأندية الحي.

والمنسقين والمنسقات الإعلاميين المكرمين هم: المنسق الإعلامي في مدرسة الجزيرة الثانوية بسكاكا ماجد عبدالله الغريري، المنسق الإعلامي في مدرسة الملك سعود الثانوية بدومة الجندل هشام عبداللطيف الحواس، المنسق الإعلامي في مدرسة دار الأرقم الابتدائية بطبرجل يوسف عقلا الشراري، المنسق الإعلامي في نادي الحي بمدرسة ابن رشد الثانوية بصوير محمد معاشي الخضع، المنسقة الإعلامية في مدرسة الخامسة الثانوية بسكاكا أمل خليل العويضة، المنسقة الإعلامية في مدرسة الرابعة الثانوية بدومة الجندل سمر أحمد الحسن، المنسقة الإعلامية في مدرسة الأولى الثانوية لتحفيظ القرآن الكريم بطبرجل حنان سبيتان الشراري، المنسقة الإعلامية في مدرسة الثالثة الابتدائية بصوير مزنة خليف الخضع.