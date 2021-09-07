«الأرصاد»: 10 مدن «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم

الرياض - محمد عبدالله - أعلن المركز الوطني للأرصاد، أن 10 مدن سجلت «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم الثلاثاء.

وقال مركز الأرصاد، في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، إن الدمام حلت المرتبة الأولى بتسجيل 47.6 درجة، وجاءت الأحساء ثانية بـ45.9، مشيرًا إلى أن القيصومة وحفر الباطن سجلتا 45.6 درجة.

وأكد مركز الأرصاد، أن الخرج ورفحاء سجلتا 45 درجة، وسجلت الرياض والقصيم وعرفة 44 درجة، فيما جاءت المدينة المنورة في المرتبة الأخيرة بـ43 درجة.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء.. مدرب «الأخضر» رينارد يحشد القوة الضاربة لحسم موقعة عمان