الزعاق: الـ120 يومًا القادمة «الأهم في السنة» لهذه الأسباب

الرياض - محمد عبدالله - قال خبير الأرصاد الجوية الدكتور خالد الزعاق، إنَّ الـ«120» يوما القادمة تعد الأيام الأهم في السنة.

وأضاف الزعاق في تغريدة عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، أن الـ«120» يوما تشمل «52 يوما لموسم سهيل، و52 يوما لموسم الوسم، و20 يوما من المربعانية».

وتابع: إذا أمطرت السماء بست أمطار سيلية خلال هذه المدة فإنها سنة ربيعية وإذا أمطرت بثلاث أمطار بثلاث أمطار سيلية فهمي سنة شبه ربيعية، وإذا أمطرت بأقل من ذلك فهي سنة مجدبة (على المكان الواحد).



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