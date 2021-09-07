هل العاملون في «نزاهة» مستثنون من المحاسبة؟.. قانوني يجيب

الرياض - محمد عبدالله - قال المستشار القانوني الدكتور حمود الناجم، إن العامل في هيئة الرقابة ومكافحة الفساد «نزاهة» والجهاز الرقابي والتحقيق، أولى بأن يكون أكثر حرصا وأمانة ودقة في أداء العمل.

وأضاف الناجم، خلال لقائه المذاع على قناة «الإخبارية»، إن العامل في جهاز رقابي أو جهاز عدلي، يتحقق على يديه الوصول إلى المخالفات، لذلك في حالة حدوث خلل لديه اندعم الوصول للوقائع الكاشفة للجرائم، لذلك يكون الجرم منه أقوى وأشد.

وتابع، أن الأمانة الوظيفية والعدلية والتحقيقية متضمنة في كيفية أداء العمل، لذلك في حالة الخلل «من المصدر المفترض منه القيام بواجبه»؛ يكون الخلل والجرم أعظم.

واستكمل: أن القضاء في هذه الحالة يقدر الجرم الذي حدث من الموظف وساهم في إخفاء الحقائق، مشيرا إلى أن هيئة الرقابة ومكافحة الفساد لديها خبرة برصد الجرائم التي تقف عليها.

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