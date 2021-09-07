غزلان المغربي.. فتاة سعودية تقتحم مهنة صيانة الجوالات وتكشف عن حلمها

الرياض - محمد عبدالله - لم تعد مهنة صيانة الجوالات حكرا على الرجال، فقد اقتحمتها المواطنة غزلان المغربي التي تملك محلا لصيانة الجوالات منذ 2015.

وقالت غزلان خلال لقائها مع «برنامج سيدتي» المذاع عبر «روتانا خليجية»، اليوم الثلاثاء، إنها تحب هذه المهنة منذ عام 2015 بعد حصولها على دورة فيها من خلال أحد المعاهد التقنية، مشيرة إلى أنها بعد إنهاء الدورة افتتحت كشكا للصيانة، ومع الإقبال افتتحت محلا قبل 4 سنوات.

وأكدت المواطنة أمل علي، إحدى الزائرات لمحل صيانة الجوالات أنها كانت متخوفة في بادئ الأمر من صيانة جوالها لدى سيدة ولكن من خوفها على الجوال البيانات والصور الهامة قررت تجربة التصليح بالقسم النسائي، مشيرة إلى أنها تتعامل مع «غزلان» منذ فترة لصيانة جوالها لحسن أخلاقها وحبها لعملها وإتقانها له بالإضافة لأمانتها.

فيما قالت المواطنة غزلان المغربي، إن حلمها أن تمتلك معرض كبير لإعطاء مهندسات دورات في مهنة صيانة الجوالات لينجحن نفس نجاحها.

اقرأ أيضا:

هل هناك «وشم» غير محرم؟ عضو هيئة كبار العلماء يوضح

«الأرصاد»: 10 مدن «الأعلى حرارة» في المملكة اليوم